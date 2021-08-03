محافظ أسوان يفتتح أول مخبز بلدي بقرية الأشراف بطاقة 7 آلاف رغيف ضمن «حياة كريمة»

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وسط فرحة المواطنين وعلى أنغام المزمار البلدي، افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المخبز البلدى الجديد بطاقة 7 ألاف رغيف من العيش المدعم يومياً بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان.

وعقب ذلك، تفقد محافظ أسوان عدد من المواقع الخدمية التي تم إنشاؤها أو تطويرها داخل القرية رافقه فيها أحمد شعبان نائب المحافظ، ورؤساء ومديرى الجهات التنفيذية، حيث أعرب أهالى الأشراف عن فرحتهم الغامرة وتوجيه شكرهم للرئيس السيسى بتغير وجه الحياة وتحقيق أحلامهم لواقع ملموس بعد جنى ثمار حياة كريمة سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية .

وأكد اللواء أشرف عطية بأن افتتاح هذا المخبز البلدى بعد موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إنشاءه، بجانب ما شهدته قرية الأشراف والقرى الأخرى من مشروعات عديدة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق، علاوة على رفع كفاءة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الخدمات يؤكد على أن ما يشهده الريف المصرى بعد إطلاق القيادة السياسية لهذه المشروعات الضخمة يعتبر معجزة بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية الحديث.

وأشار إلى أنه تم أيضاً رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف في المرحلة الأولى فقط مما غير وجه الحياة إلى الأفضل وساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً لتصبح هذه القرى جاذبة للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

ووجه أشرف عطية بفتح فصول للمرحلة الأعدادية لتكون ملحقة بمدرسة الأشراف الإبتدائية والتى جاءات ضمن 83 مشروع بالمرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة داخل 13 قرية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ذلك يتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل الريف المصرى والتي تضم على مستوى المحافظة 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجع وكفر وتابع موزعين على 3 مراكز إدارية هي كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة .