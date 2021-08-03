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الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم في فصل الصيف (صور)

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بدأت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، توفير فصول تقوية فى فصل الصيف لتأسيس الطلاب الصم وضعاف السمع من سن ٥ سنوات حتى سن ١٨ سنة على الكتابة والقراءة ومساعدتهم فى مادة اللغة الإنجليزية والحساب حيث تستخدم الوحدة الوسائل التعليمية المختلفة مثل التعليم بطريقة مونتيسوري واستخدام السبورات الذكية التفاعلية.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها، توفر الوحدة أيضًا للأطفال من سن ٥ سنوات حتى ١١ سنة بعض الأنشطة الفنية بعد انتهاء الفترة التعليمية مثل الرسم والإكسسوارات و الصلصال الحرارى لتشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم الإضافة لورش مهنية مثل النجارة والخياطة للشباب من سن ١٢ حتى ١٨ سنة لإدماجهم فى المجتمع ورفع ثقتهم بأنفسهم.

وأوضحت أن وحدة الصم تشجع أمهات الأطفال الصم على تعلم لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع أبنائهم من خلال توفير كورسات إشارة مجانية وتشجعهم أيضًا على تعلم حرفة جديدة تساعدهم على كسب مصدر دخل للأسرة فنقدم ورشة خياطة يوميًا.

كما تنظم الوحدة ورشة لتعليم حرفة الصدف للصم الشباب من سن ٢٠ فيما فوق ليكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم فى المستقبل بالإضافة لتقديمها ورشة خيامية للسيدات الصم وضعاف السمع لتعليمهم حرفة تراثية مصرية لإحياء التراث المصرى القديم بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا.

ووحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالتضامن الاجتماعى تحت رقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

وتعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)
الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)
الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)
الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)
الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)
الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)
الكنيسة الأسقفية تبدأ فصول تقوية للطلاب ضعاف السمع والصم فى فصل الصيف (صور)

المصرى اليوم

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