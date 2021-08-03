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تحصين ٧١ ألف طائر بكفرالشيخ ضد الأمراض الوبائية

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تحصين ٧١ ألف طائر بكفرالشيخ ضد الأمراض الوبائية تحصين ٧١ ألف طائر بكفرالشيخ ضد الأمراض الوبائية

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تمكنت حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، لمديرية لطب البيطري بكفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 21170 طائر من الأمراض الوبائية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 20850 طائر ضد الأمراض الوبائية، و2992 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 8 أسواق، و17 رياشة، بالإضافة إلى عمليات التقصي النشط بـ 11منزل وجمع21 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف عبداللاه، أن ندوات الإرشاد البيطري للمواطنين مستمرة عن التربية المنزلية الآمنة والأمراض المشتركه مثل البروسيلا وأهمية ودور مراكز تجميع الألبان في إنتاج كوب لبن صحي آمن للإنسان بوحدات سيدى غازى والمنشلين بقلين، وجميع الوحدات البيطرية.

وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

المصرى اليوم

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