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كريم شحاتة: البنك الأهلي يمتلك أفضل لاعبين في

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كريم شحاتة: البنك الأهلي يمتلك أفضل لاعبين في مصر كريم شحاتة: البنك الأهلي يمتلك أفضل لاعبين في

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«البنك الاهلي يملك أفضل لاعبين في » بهذه الكلمات بدأ كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي حديثه.

وقال شحاتة في تصريحات تليفزيونية: «البنك الأهلي يملك إمكانيات كبيرة، نملك أفضل لاعبين في مصر، وتعجبت من عدم تحقيق نتائج جيدة في بداية الدوري رغم وجود اسماء كبيرة.

واردف: أمير عبدالعزيز إضافة كبيرة للجهاز الفني بالبنك الأهلي وتعاهدنا على القتال في الملعب لتحقيق نتائج إيجابية.

واكد: البنك الأهلي واجه سوء حظ كبير في الكثير من المباريات

وافصح: نخوض 4 مباريات في 9 أيام وهذا أمر صعب على البنك الأهلي ورغم ذلك لن نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف.

واتم: نأمل في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عدد أيام الراحة بين المباريات بين الفرق المنافسة لي.

المصرى اليوم

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