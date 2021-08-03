محافظ الاسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للامتداد العمراني (صور)

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ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تم بخطة إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع الجامعات بمحافظة الإسكندرية متمثلة في جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس.

ووجه المحافظ الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الهندسة، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس على الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في المحافظة مؤكداً أن جامعات الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كانوا وما زالوا بيت الخبرة العلمية الداعم للمحافظة.

وأكد على تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية.

وأضاف، أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وخطة المحافظة لتخطيط كافة المناطق غير المخططة وإعادة تخطيط كافة المناطق وتحويلها لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة على أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وم. إيمان المهدي وأحمد الزيات مستشار المحافظ، ونهى عبداللطيف مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وممثلي جامعات الإسكندرية، والأكاديمية العربية، وفاروس، والجهات المعنية بالمحافظة.

محافظ الاسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة والامتداد العمراني (صور)

محافظ الاسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة والامتداد العمراني (صور)