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إطلاق الموقع الإلكتروني لقاعدة بيانات برامج تشغيل الشباب في

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إطلاق الموقع الإلكتروني لقاعدة بيانات برامج تشغيل الشباب في مصر إطلاق الموقع الإلكتروني لقاعدة بيانات برامج تشغيل الشباب في

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تنظم مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة لقاء عبر تطبيق الزوم، في تمام الساعة ٣ عصرا، لإطلاق الموقع الالكتروني لقاعدة بيانات برامج تشغيل الشباب في .

ويشارك في هذا اللقاء كلا من فرانز ماجيت، استشاري متخصص في مجال تشغيل الشباب في شمال أفريقيا، وزارة التعاون الدولي والتنمية الألمانية، ود. غادة برسوم، رئيسة قسم السياسات العامة والإدارة بالجامعة الامريكية بالقاهرة، ود. راجي أسعد، اقتصادي وأستاذ التخطيط والشؤون العامة بكلية همفري للشئون العامة (مينيسوتا) للتحدث عن واقع تشغيل الشباب في مصر وتحديات البرامج العاملة في هذا المجال.

وسوف يعزز هذا الحدث قاعدة المعرفة والتفاعل بين برامج تشغيل الشباب في مصر، ويربط هؤلاء اللاعبين بمتخذي القرار والمنظمات الدولية الفاعلة في مجال تشغيل الشباب من اجل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، بحسب ما ذكر بيان مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة.

وتأتي تلك الجهود أستكمالا للقاء الاستراتيجي لبرامج تشغيل الشباب والذي عقد بالجامعة الامريكية بالقاهرة، يوم 11 يونيو 2019 وتبعه في اكتوبر 2019 ونشر كتيب عن برامج تشغيل الشباب في جمهورية مصر العربية لاستعراض جميع برامج تشغيل الشباب النشطة والفعالة في جمهورية مصر العربية، على امل ان يكون أداة لتبادل المعارف وتعزيز العمل المشترك بين تلك البرامج.

المصرى اليوم

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