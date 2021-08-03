توفير السلع التموينية بمبلغ 42.5 مليون جنيه بمنافذ الأقصر

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صرح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، انه تم تم صرف السلع التموينية، بمبلغ قدره 42،5 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.

واوضح انه تم صرف هذه الحصص من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، موضحاً انه تم توزيع وتسليم عدد 1549 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد بجميع مناطق محافظة الاقصر.

واضاف انه تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولار ـ بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين بجانب انه تم توزيع عدد 262 الف و878 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 11 الف و551 أسطوانة تجارية خلال الشهر، وبالسعر الرسمي المحدد.