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أولمبياد طوكيو 2020.. أول منتخب عربي في كرة اليد يبلغ نصف نهائي الأولمبياد

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أولمبياد طوكيو 2020.. مصر أول منتخب عربي في كرة اليد يبلغ نصف نهائي الأولمبياد أولمبياد طوكيو 2020.. أول منتخب عربي في كرة اليد يبلغ نصف نهائي الأولمبياد

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حقق منتخب لكرة اليد انتصارًا تاريخيًا على حساب نظيره الألماني بنتيجة 31-26 في ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020.

وضرب المصري موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي دورة طوكيو الأولمبية.

وبات منتخب مصر هو أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي منافسات اليد عبر تاريخ الدورات الأولمبية.

وكان منتخب مصر قد بلغ ربع النهائي في نسخة 2000 بسيدني ولكنه ودع منافسات الدورة.

وكان منتخب مصر هو أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي مونديال اليد في عام 2001 بفرنسا.

المصرى اليوم

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