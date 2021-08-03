خطوة نحو الحلم.. فراعنة اليد إلى نصف النهائي على حساب الألمان

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تمكن منتخب مصر لكرة اليد من بلوغ الدور نصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على نظيره الألماني بنتيجة 31-26.

قدم لاعبو الفراعنة أداءً مميزاً على مدار الشوطين وأظهر حارس المرمى كريم الهنداوي تفوقاً كبيراً في الدفاع عن مرماه في مقابل محاولات هجومية مستمرة لتوسيع الفارق مع المنتخب الأوروبي.

واقترب منتخب مصر لكرة اليد من حلم الميدالية وضرب موعداً نارياً أمام منتخب فرنسا في إطار منافسات الدور نصف النهائي من فاعليات أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي من فاعليات كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس المقبل حيث تواجه مصر ضد فرنسا وتلعب إسبانيا ضد الدنمارك، وسيتم تحديد موعد اللقاءين بالساعة لاحقاً.

ويأمل المدرب الإسباني روبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق إنجاز أولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.