«بيطري المنيا»: حملات مكثفة على الأسواق والمجازر وضبط 171 مخالفة خلال يوليو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم ضبط 171 مخالفة مذبوحات بيطرية بمدن وقرى المحافظة، من بينها 165 مخالفة مذبوحات ولحوم غير صالحة، و6 محاضر ذبح في الطريق العام، بالإضافة إلى فحص شكوى عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة، خلال الفترة من 1-24 يوليو الماضي.

أكد «عثمان» استمرار الحملات على الأسواق والمجازر، وجميع التجمعات، داخل القري والمدن، بقصد ضبط الأسواق المتعلقة باللحوم الحمراء.

أشاد المحافظ اللواء أسامة القاضي ، بجهود مديرية الطب البيطري خلال الفترة الماضية، وخلال عيد الاضحي المبارك .