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إخماد حريق محدود في مبنى المنتديات بجامعة الزقازيق

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إخماد حريق محدود في مبنى المنتديات بجامعة الزقازيق إخماد حريق محدود في مبنى المنتديات بجامعة الزقازيق

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية، حريق محدود نشب في بعض المخلفات أعلي سطح مبني المنتديات بجامعة الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق أعلي سطح أحد المباني بجامعة الزقازيق.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في بعض المخلفات أعلى سطح مبنى المنتديات، والمطل عليه نوافذ التعليم الإلكترونى التي تحت الإنشاء والتشطيب والتابعة لجامعة الزقازيق، ونشب الحريق في ٣ ألواح زجاجية ووحدة واحدة خارجية تكييف سبليت، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

المصرى اليوم

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