مصرع طفلة غرقًا في ترعة بسوهاج

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لقيت اليوم طفلة مصرعها غرقا في ترعة بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية أنه أثناء لهو المذكورة على حافة الترعة سقطت بداخلها وغرقت لعدم إجادتها السباحة.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، بغرق تلميذة في ترعة «الفاروقية» بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، غرق الطفلة «هاجر. ع»9 سنوات- تلميذة بالإبتدائى وتقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى المركزى، وبسؤال والدها قرر أنه أثناء لهو نجلته على حافة الترعة إنزلقت قدماها وسقطت بداخلها، مما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.