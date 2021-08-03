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قرر الفنان حسن أبوالروس إطلاق أغنية حفل زفافه «كل الناس» بعد انتشارها عبر تطبيق «تيك توك» في شكل كليب غنائي.

ليخرج ويقول عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، ليلة أمس الاثنين: «قررنا نعمل كليب كل الناس بكل الناس».

وتابع: «بجد اللي شايف نفسه جامد يعمل تيك توك (ريل) على الحتت الجديدة من الأغنية دي تحت هاش تاج (كل الناس)».

وظهر في مقطع فيديو، منذ ساعات، ويتفق مع فرقة الأغاني الشعبية «الصواريخ»، اللذان أطلقا الأغنية بصوتهما بالتعاون مع «أبوالروس»، على الكليب الغنائي.

وقال «أبوالروس» في الفيديو: «نزل الأغنية الناس مبهدلهاني على (التيك توك)»، وتابع ثنائي فريق الصواريخ: «هننزل الأغنية على (تيك توك) وأجمد فيديوهات هتعملوها على الأغنية هنأخدها معانا في الكليب».

ومنذ قليل، أعلن أن مقطع الفيديو للأغنية الذي طرحه منذ ساعات، وصلت نسبة مشاهدته والفاعل معه إلى 27 مليون مُتابعة إلى الآن.

يذكر أن أغنية «كل الناس» كانت هدية حسن أبوالروس لعروسه في حفل زفافهما، وكانت تحمل اسم «مفيش منك

وكان الفنان عقد حفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، داخل مدينة ملاهي بإحدى المدن الجديدة بالشيخ زايد، وسط حضور نخبة كبيرة من الفنانين.

وحضر الحفل نخبة من المشاهير، من بينهم بشرى، وأسماء جلال، وعلا رشدي، وليلى أحمد زاهر، وأسماء جلال، وباسم سمرة، ومصطفى درويش، والمخرجة كاملة أبوذكري، والإعلامية منى الشاذلي.