★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا زعماء حزب «تحالف الوطنيين في جورجيا» المعارض، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية العلاقات الثنائية.

وأعلنت الأمينة العامة للحزب، إيرما إيناشفيلي، الثلاثاء، على صفحتها في «فيسبوك» أن زعماء الحزب وأنصارهم وجهوا رسالة مفتوحة وقعها 42 شخصا إلى الرئيس بوتين.

وجاء في الرسالة: "نتوجه إليكم بنداء ونأمل بمساعدتكم في استئناف تعاوننا في إطار مجلسي الدوما والاتحاد وإدارة الرئيس. ونحتاج إلى مساعدتكم بشكل كبير أيضا في تنظيم المشاريع الإعلامية والثقافية والاجتماعية، لبناء العلاقات الثنائية المكشوفة والصديقة حقا على أساس الأخذ الحقيقي لمصالح الطرفين".

وأضافت أن زعماء «تحالف الوطنيين في جورجيا» وهي شخصيا وأنصارها قد أجروا لقاءات مع النواب والمسؤولين الروس من أجل تخفيف حدة التوتر في العلاقات.

وكان «تحالف الوطنيين في جورجيا» قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبر عام 2020 حزبا برلمانيا وحيدا في جورجيا يؤيد الإطلاق السريع للحوار المباشر مع موسكو، وزار ممثلو الحزب موسكو أكثر من مرة، حيث أجروا لقاءات مع المسؤولين الروس.

وتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا بمبادرة من الأخيرة في 26 أغسطس عام 2008 عندما اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.