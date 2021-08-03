قبل وصولها جدة.. 48 بلاطة حشيش بقبضة رجال أمن القنفذة

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اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

تمكنت قيادة الدوريات الأمنية بمحافظة القنفذة من إيقاف سيارة من نوع (جيب لاند كروزر) محملة بـ 28 بلاطة حشيش يوم أمس، وكذلك تم إحباط تهريب 20 بلاطة حشيش يوم أمس الأول بسيارة من نوع (هايلوكس غمارتين).

وتم إلقاء القبض على قائدي المركبتين، حيث كانت السيارتان متجهتين بحمولتهما إلى محافظة جدة حسب ما ذكره مصدر لـ"سبق".

وقام رجال الأمن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُعدّ محضر بالمضبوطات، وتم تسليم المقبوض عليهم للجهات المعنية للتحقيق معهم.