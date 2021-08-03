نموذج محاكاة أزمة في شركة «بترول بلاعيم» ببورسعيد ضمن «صقر ٨٠»

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شهد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بالانابة عن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، الثلاثاء، نموذج محاكاة حدوث أزمة افتراضية لنجدة الهدف الحيوى لشركة بترول بلاعيم بمحافظة بورسعيد، ضمن فاعليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر ٨٠»، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أشرف مومن مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عبدالهادى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

تم استعراض التجربة الافتراضية لوقوع أزمة بشركة بترول بلاعيم، وكيفية التعامل معها فور وقوعها وسرعة احتوائها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار التعرف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد بعناصرها البشرية والمادية للتعامل السريع مع أي أزمة قد تحدث .

وأشاد نائب محافظ بورسعيد ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء بجاهزية واستعداد محافظة بورسعيد والتعامل السريع مع الأزمات والكوارث، والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد، وأكد نائب المحافظ على أهمية التدريب العملى المشترك «صقر 80»، في صقل مهارات العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات والوسائل المتاحة بالمحافظة.

ضمن فاعليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك صقر (٨٠) نموذج محاكاة أزمة بشركة بترول بلاعيم ببورسعيد

ضمن فاعليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك صقر (٨٠) نموذج محاكاة أزمة بشركة بترول بلاعيم ببورسعيد