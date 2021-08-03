رئيس مجلس علماء المسلمين في إندونيسيا: الناس كلهم سكارى إلا العلماء

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قال الدكتور مفتاح الأخيار، رئيس مجلس علماء المسلمين في إندونيسيا، الثلاثاء، إن الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والإمام الشافعى وصف الإمام الديني بالعاكف على دينه.

وتابع خلال كلمته في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمى لدار الإفتاء المصرية، أن الإمام أمام ثلاث مسؤوليات، مسؤولية أمام المرء وأمام الأمة وأمام الله.

وثمَّن دور مؤسسات الدولة الساهرة في ردع الشر، مؤكدًا أنه إذا غاب الالتزام بالعدل انتشر الشر وأصبح مجتمعًا بدائيًا، ولفت إلى أن أسلوب الترغيب والترهيب وما أجمع عليه المربيين هو أمر غاية في الأهمية.

واختتم كلمته قائلا «هناك كلمتان خفيفتان بسيطتان الجهاد والاجتهاد لطاعة الله ونحن في حاجه ماسة إلى إيقاظ هذا ضمير الأمة، ناقلا قول عبدالله ابن مسعود: «لو أنّ أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسَادوا أهل زمانهم».