تنفيذ أول مدرسة حقلية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

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أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، انه في إطار التعاون بين منظمة الاغذية والزراعة الفاو ومديرية الزراعة تم تنفيذ اول مدرسة حقلية بمركز الداخلة برئاسة االدكتور محمد عبدالمنعم وهو من ضمن الميسرين الذين تم تدريبهم في الدورة التدريبية بمحافظة المنيا.

وقال تم تنفيذ تجربة المدرسة الحقلية بمركز الداخلة، بحضور الدكتور محمود عبدالسلام عبدالنبي خبير المدارس الحقلية، الدكتور أحمد حسين استشاري وقاية النبات للمكتب الاقليمي للفاو، الدكتور حسام الجبالي، مستشار وطني لمنظمة الفاو وعلى اثر ذلك اعتمدت منظمة الفاو المدرسة.

واضاف، ان حلقات المدرسة الحقلية شملت حديث عن الذرة الشامية وهي مكونة من 20 مزارع تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بمساحة فدان، كل مجموعة ب 6 قيراط وتم خلال الجلسة عمل التحليل البيئي وتنفيذ المدرسة بدقة، والمزارع خلال التحليل البيئي اصبح لدية القدرة على التحليل الجيد والملاحظة الممتازة من خلال الزيارات الميدانية المتكررة.

وقال المدرسة شملت عرض مشكلات وحلها بالاتفاق والتشاور والثقة بأخذ القرار وتم عرض موضوعات خاصة في اطار الموضوع الخاص بمحصول الذرة الشامية،

وتم عمل تمرين ديناميكي اضاف روح التعاون والعمل الجماعي.