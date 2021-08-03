أخبار عاجلة

الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد -
خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية» -
أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة» -
إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني -
حركة «النهضة» ترفع مجموعة من المطالب للرئيس سعيّد -
شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف -
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان" -
"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري -
جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول -
اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفيذ أول مدرسة حقلية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

Print
تنفيذ أول مدرسة حقلية بمركز الداخلة في الوادي الجديد تنفيذ أول مدرسة حقلية بمركز الداخلة في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، انه في إطار التعاون بين منظمة الاغذية والزراعة الفاو ومديرية الزراعة تم تنفيذ اول مدرسة حقلية بمركز الداخلة برئاسة االدكتور محمد عبدالمنعم وهو من ضمن الميسرين الذين تم تدريبهم في الدورة التدريبية بمحافظة المنيا.

وقال تم تنفيذ تجربة المدرسة الحقلية بمركز الداخلة، بحضور الدكتور محمود عبدالسلام عبدالنبي خبير المدارس الحقلية، الدكتور أحمد حسين استشاري وقاية النبات للمكتب الاقليمي للفاو، الدكتور حسام الجبالي، مستشار وطني لمنظمة الفاو وعلى اثر ذلك اعتمدت منظمة الفاو المدرسة.

واضاف، ان حلقات المدرسة الحقلية شملت حديث عن الذرة الشامية وهي مكونة من 20 مزارع تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بمساحة فدان، كل مجموعة ب 6 قيراط وتم خلال الجلسة عمل التحليل البيئي وتنفيذ المدرسة بدقة، والمزارع خلال التحليل البيئي اصبح لدية القدرة على التحليل الجيد والملاحظة الممتازة من خلال الزيارات الميدانية المتكررة.

وقال المدرسة شملت عرض مشكلات وحلها بالاتفاق والتشاور والثقة بأخذ القرار وتم عرض موضوعات خاصة في اطار الموضوع الخاص بمحصول الذرة الشامية،
وتم عمل تمرين ديناميكي اضاف روح التعاون والعمل الجماعي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد

الوزير الأفغاني السابق جلالي: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد

خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»

خالد سليم ونسرين طافش وكريم سرور في الشيخ زايد من أجل «أزمة قلبية»

أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

أحمد موسى : طالبان استولت على كابول في 10 ساعات.. و«مضربوش رصاصة»

إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني

إبراهيم عمران: الريجسير العمود الفقري في العمل الفني