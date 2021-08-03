إخماد حريق محدود في مخلفات أعلى مبنى إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف اللواء محمد العادلي، مدير الإدارة، بمساعدة العاملين بمبنى إدارة المستشفيات الجامعية بالزقازيق، حريق محدود نشب في بعض المخلفات أعلي سطح مبنى الإدارة دون إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق أعلي مبني إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، نشوب حريق محدود في بعض المخلفات أعلي سطح مبنى الإدارة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.