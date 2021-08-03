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فتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية بمدينة رأس غارب

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فتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية بمدينة رأس غارب فتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية بمدينة رأس غارب

أعلن اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم اليوم الثلاثاء فتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية بالمدينة ولمدة خمسة عشره يوما وتم اليوم بدء استلام الملفات من المواطنين بالمركز التكنولوجى.

وأكد حامد على استمرار جهود المحافظة فى دعم الشباب ، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجان لفحص ملفات لجميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقًا للأكثر استحقاقًا لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع دون تميز لأي شخص طبقًا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة .

وأوضح حامد أنه تم شراء 100 وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي لصالح صندوق اسكان محافظة البحر الأحمر لطرحها علي المواطنين بمدينة رأس غارب كمسكن اقتصادي.

المصرى اليوم

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