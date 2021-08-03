وظائف خالية في الجامعات المصرية للعديد من التخصصات (الشروط وطريقة التقديم)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت عدة جامعات مصرية عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية لديها والتابعة لوزارة التعليم العالي, حيث نشرت جامعة الوادي الجديد عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم، بينما كان هناك حاجة من جامعة الزقازيق لمدير عام شؤن طبية، أما جامعة دمياط فطلبت أساتذة في الطب البشري، وأخيرا إعلان لطلب مدرسين في كلية الصيدلة في جامعة المنوفية ، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من هذه الوظائف الخالية للعديد من التخصصات والمطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

1 - أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الوادي الجديد

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

من وظائف اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - كادر خاص طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك طبقا للأعداد والاقسام بالكليات.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

ان يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - لا يجــوز للمعين عــن طـريـق هــذا الإعــلان النقل أو الإعـــارة أو القيام بإجـــازة خـاصـة قبل مـرور عشرة سنوات من شغل الوظيفة (يقدم إقرارا كتابياً بذلك) - ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقل أو التعيين والأولوية للنقل.

المهارات الفنية:

وفقاً للنموذج المرفق.

سنوات الخبرة:

وفقاً للنموذج المرفق.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

وفقاً للنموذج المرفق. التقدير :-وفقاً للنموذج المرفق.

المستندات المطلوبة:

وفقاً للنموذج المرفق.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/05

العدد المطلوب:

85

بيانات الإتصال:

إدارة التنظيم والإدارة بمقــر المبنى الإداري لجامعة الوادي الجــديد – مركـــز الخارجــة - محافظــة الوادي الجــديــد علماً بانه تم مد فترة الإعلان حتى 5/8/2021 بناءً على طلب الجهة.

وفيما يلي تفاصيل اعلان جامعة الوادي الجديد

===========

2 - مدير عام الشئون الطبية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يتولى شاغلها الاشراف العام على جميع أنشطة الشئون الطبية بالجامعة ووضع السياسات العامة التي تؤدي الى حسن سير اعمالها ورفع مستوى خدماتها .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة من احدى كليات الطب البشري

المستندات المطلوبة:

-بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التى شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

- -مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات.

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/06

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و (8) ثمان نسخ وتسلم باليد الى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت الى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان او التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات او التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة او من خارجها .

=========

3 - أستاذ بكلية الطب البشرى (إعلان رقم 2)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة دمياط

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يشترط فى المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لكل منهما وتعديلاتهما. أستاذ بقسم الأنسجة والخلايا (العدد 1) ، أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية ( العدد 1) ، أستاذ بقسم الوظائف الحيوية (العدد1 ). جميع الشروط الواردة على مسئولية الجهة

المهارات المطلوبة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

دكتوراه / حاصل على" بكالوريوس الطب والجراحة"

المستندات المطلوبة:

أصول الشهادات والمؤهلات العلمية .

الموقف من التجنيد .

صورة بطاقة الرقم القومي .

صحيفة الحالة الجنائية .

عدد 5 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم لوظيفة أستاذ .

للمتقدم لشغل الوظائف المذكورة بالإعلان تقديم ما يفيد الخبرة التدريسية ومدتها معتمدة من إحدى الجامعات المعترف بها .

ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقاً بها المستندات التى تؤيد صحة ما ورد فيها .

يشترط في المتقدم لشغل أستاذ أن يكون قد تم ترقيته بالفعل وقت تقديم أوراقه، وذلك من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات.

يشترط موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل فى جهة أخرى أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل فى حالة عدم عمله .

تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبيناً أسباب انهاء الخدمة.

بعد استيفاء الشروط والإجراءات وتطبيق قواعد المفاضلة للتعيين طبقاً لقانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما واجتياز المقابلة الشخصية، تكون الأولوية لمن له خبرة تدريسية.

نهاية الإعلان:

2021/08/08

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الطب البشرى ولمدة 15 يوماً ابتداء من الأحد 25/7/2021وحتى الأحد 8/8/2021 ،وتسلم باليد لكلية الطب البشرى ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان .

=========

4 - مدرس مساعد (كلية الصيدلة )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

عدد ا مدرس مساعد بقسم الصيدلانيات و التكنولوجيا الصيدلية (جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشترط في من يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مستوفيا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

يفضل من له خبره فى التدريس

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس من احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل. - ان يكون حاصلا على درجة الماجستير في نفس التخصص المطلوب من احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

التقدير:

جيد

المستندات المطلوبة:

أصول كل من:- شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية -عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - صورة بطاقة الرقم القومي - ترخيص مزاولة المهنة – شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة - شهادة الماجستير - ثلاثة نسخ من رسالة الماجستير معتمدة ومختومة - شهادة تزكية المشرف على رسالة الماجستير معتمدة ومختومة- وبالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم - وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة او القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل - و هذا ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او التي ترد بالبريد او التي تقدم قبل او بعد الموعد المحدد للإعلان .

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/31

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة بمقر ادارة الجامعة بالإدارة العامة لشئون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة

==========



5 - مدرس (كلية الصيدلة )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

عدد 3 مدرس بقسم الصيدلة الاكلينيكية عدد 1 مدرس بقسم الادوية والسموم

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشترط في من يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مستوفيا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

يفضل من له خبره فى التدريس

شروط المؤهل:

ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس من احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل. - ان يكون حاصلا على درجتى الماجستير والدكتوراه فى نفس التخصص المطلوب من احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

التقدير:

جيد

المستندات المطلوبة:

جميع الشروط الواردة بهذا الاعلان على مسئولية الجهة

أصول كل من:- شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية -عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية - صورة بطاقة الرقم القومي - ترخيص مزاولة المهنة –- شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة - شهادة الدكتوراه- شهادة الماجستير - ثلاثة نسخ من رسالة الدكتوراه وثلاث نسخ من رسالة الماجستير معتمدة ومختومة - و بالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة او القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل - و هذا ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة او التي ترد بالبريد او التي تقدم قبل او بعد الموعد المحدد للإعلان .

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/31

العدد المطلوب:

4

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة بمقر ادارة الجامعة بالإدارة العامة لشئون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة

=============