«زي النهاردة».. وفاة الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي في 3 أغسطس 1999

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(المجد للأطفال والزيتون) و(رسالة إلى ناظم حكمت وقصائد أخرى) و(أشعار في المنفى) و(النار والكلمات) و(سفرالفقروالثورة) و(الذي يأتي ولا يأتى) و(عيون الكلاب الميتة) و(الكتابة على الطين) و(قصائد حب على بوابات العالم السبع) و(سيرة ذاتية لسارق النار) و(قمر شيراز).. هذه أسماء بعض مجموعاته الشعرية فضلا عن مسرحية (محاكمة في نيسابور) وكتب أخرى منها (بول إيلوار) و(أراجون،) و(تجربتى الشعرية) وغيرها.

جميع هذا للشاعرالعراقى عبدالوهاب البياتى المولود عام 1926 في بغداد تخرج بشهادة اللغة العربية وآدابها 1950 وعمل مدرسا من 1950إلى 1953 كما مارس الصحافة عام 1954م في مجلة الثقافة الجديدة التي أغلقت وفصل من وظيفته كما اعتقل بسبب مواقفه السياسية فسافر إلى سوريا ثم بيروت ثم القاهرة وزار الاتحاد السوفيتي ما بين عامي 1959 و1964، واشتغل أستاذًا في جامعة موسكو، ثم باحثاً علمياً في معهد شعوب آسيا، وزار معظم أقطار أوروبا الشرقية والغربية.

وفي 1963 أسقطت عنه الجنسية العراقية، ورجع إلى القاهرة 1964 وأقام فيها إلى 1970 وفى الفترة من (1970إلى 1980) أقام في إسبانيا وتمت ترجمة دواوينه للإسبانية، وبعد حرب الخليج 1991 توجه إلى الأردن وأقام بعمان فترة من الزمن ثم سافر لبغداد، حيث أقام فيها 3 أشهرثم غادرها إلى دمشق وأقام فيها حتى وفاته «زي النهارده» في 3 أغسطس1999 ليموت فيها ويُدفن حسب وصيته بضريح الشيخ مُحيى الدين بن عربى.

ويكمل البياتى ثالوث الشعر العراقى والعربى الحديث إلى جانب كل من بدر شاكر السياب ونازك الملائكة فلقد كان واحدا من أبرز الوجوه المجددة في المشهد الشعرى العراقى والعربى خاصة في فترة الخمسينات، وهو على ذلك شاعرٌمؤسسٌ في حركة الشعرالمعاصرفقد أسهم، فيما يعرف بـ(الحداثة الشعرية) وجعل النص الشعري مفتوحا على آفاق أوسع وأكثراستيعابا وتوظيفاللتراث والأسطورة. منذ أصدر ديوانه الأول (ملائكة وشياطين) ومن بعده (أباريقَ مهشمة) ففرض اسمه كشاعر متميز، ومجدد بين روّاد التجديد الذين خرجوا على (الشعر العمودي).