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بدء امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل في الوادي الجديد

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بدء امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل في الوادي الجديد بدء امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل في الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، على بدء إمتحانات الدور الثانى لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى للعام الدراسى 2020 / 2021، وذلك في الفترة من 3 حتى 5 أغسطس، وسط إجراءات إحترازية مشددة بجميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وقال «حسن» إنه تفقد سير الامتحانات بعدد من المدارس التابعة لإدارة الفرافرة التعليمية، حيث تم زيارة مدرسة الشهداء الإعدادية، مدرسة «أبومنقار» الابتدائية، مدرسة بئر ٤ الابتدائية.

وعلى جانب آخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد دورة تدريبية لمعلمى الرياضيات بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة على مستوى المحافظة، وذلك للمعلمين الراغبين في تنمية قدراتهم بمجال تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية.

وأضاف، أن التدريب مستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 5 أغسطس الجارى لمعلمى إداراتى الخارجة وباريس، والفترة من 10 حتى 12 أغسطس لمعلمى إدارتى الداخلة والفرافرة.

مشيرا إلى تحقيق أعلى استفادة من التدريب والذى يهدف لتنمية مهارات المعلمين العلمية والمهنية والتكنولوجية.

المصرى اليوم

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