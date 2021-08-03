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«قطاع الأعمال»: انطلاق البرنامج التدريبي بمركز تدريب العاملين بغزل المحلة بعد تطويره

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في إطار تنفيذ خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، انطلق البرنامج التدريبي في مركز تدريب العاملين بشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه بشكل شامل.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب نحو 180 مدربًا على مدار 6 أشهر في النواحي النظرية والعملية على البرنامج التدريبي المعد من قبل المكتب الاستشاري العالمي المشرف على تنفيذ خطة التطوير، وذلك لتأهيلهم لتدريب الآلاف من العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وأضاف أن المركز يضم نماذج من الماكينات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج والتجهيز والملابس، والتي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، إلى جانب معامل لفحص واختبار المنتجات.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمتدربين واكتساب مهارات جديدة بما يسهم في اكتمال منظومة التطوير بالعنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة.

تدريب العاملين بغزل المحلة
تدريب العاملين بغزل المحلة
تدريب العاملين بغزل المحلة
تدريب العاملين بغزل المحلة
تدريب العاملين بغزل المحلة
تدريب العاملين بغزل المحلة
تدريب العاملين بغزل المحلة

المصرى اليوم

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