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"المهندسين" تُطلق برامج تدريبية تخصصية لشهر أغسطس

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"المهندسين" تُطلق برامج تدريبية تخصصية لشهر أغسطس "المهندسين" تُطلق برامج تدريبية تخصصية لشهر أغسطس
ستُنفّذ عبر منصة التدريب الإلكتروني للهيئة "عن بُعد"

أطلقت الهيئة للمهندسين ممثلةً بإدارة التدريب والتطوير المهني مجموعة من البرامج التدريبية الهندسية لشهر أغسطس، التي ستُنفّذ عبر منصة التدريب الإلكتروني للهيئة "عن بُعد".

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف: الهيئة مستمرة في توفير بيئة تعلمية تدعم محتوى التعليم والتدريب الهندسي في مختلف التخصصات الهندسية، مرتبطة باحتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ لرفع مستوى المعرفة والمهارات المهنية لدى الكوادر الهندسية الوطنية، وأتاحت 15 برنامجًا تدريبيًا لشهر أغسطس.

وأضاف: هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن أهدافها في التعليم الهندسي الإلكتروني لتدريب وتأهيل المهندسين والمهندسات، وتطوير وتعزيز إمكاناتهم الفنية مما ينعكس إيجابًا على القطاع الهندسي.

وأردف "العبداللطيف": البرامج التدريبة تستهدف عدة مجالات هندسية شملت إدارة المشتريات في المشاريع، والكود السعودي الكهربائي SBC 401، وإدارة المشاريع الاحترافية، والكود السعودي للمباني القائمة SBC 901، وأساسيات الطاقة المتجددة وغيرها من البرامج التدريبية التخصصية، التي تسهم في تنمية القطاعات الهندسية في المملكة.

ودعا المهندسين والمهندسات إلى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية عبر منصة التدريب الإلكتروني: elearning.saudieng.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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