«زي النهاردة».. وفاة الأديب الروسى ألكسندر سولجستين فى 3 أغسطس 2008

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لفتت روايته «أرخبيل جولاج» أنظار العالم، خاصة أنه تعرض فيها لمعسكرات العمل القسرى في الاتحاد السوفياتي وتفاصيل الفظائع التي كانت تمارس في منظومة السجون ومعسكرات العمل القسري السوفياتية خلال الفترة بين 1918وحتى 1956 بعد ذلك بأربع سنوات تم نفيه إلى الغرب حيث أصبح هناك منتقدا للنظام السوفياتى ولروسيا ما بعد الشيوعية.

هذا هو ألكسندر سولجستين أديب ومعارض روسي، ومن أعظم أدباء روسيا في القرن العشرين وهو مولود في 11 ديسمبر 1918 وهو روائي وكاتب مسرحي ومؤرخ وغير روايته الثلاثية الأشهر «أرخبيل جولاج» له رواية أخرى مهمة هى «يوم في حياة إيفان دينيسوفيتش» وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1970، ثم طرد من الاتحاد السوفيتى سنة 1974 ثم سمح بعد ذلك له بالعودة إلى روسيا عام 1994 وكانت عودته مليئة بالدراما، حيث طاف في أنحاء روسيا، ومنحه الرئيس الروسى بوتين جائزة الدولة للغة الروسية بعد ذلك بعدة أعوام.

وبدأ يختفى عن الأضواء شيئًا فشيئًا، وكتب في أخريات عمره كتابات تناولت التاريخ والهوية الروسية وكانت السلطات السوفيتية في مطلع 1974 قد سحبت الجنسية منه ونفى من بلاده ليقيم أولا في سويسرا، ثم في الولايات المتحدة حيث عاش في عزلة اختيارية أكمل خلالها عملين آخرين، منتقدًا ما كان يراه انحدارًا أخلاقيًا للغرب.

وكان قد أمضى 8 سنوات في سجون سيبيريا، إلى أن توفى «زي النهاردة» في 3 أغسطس 2008 عن 89 عامًا ومن أعماله الأخرى، الدائرة الأولى، وعجل ناطح شجرة بلوط، ومئتان سنة مع بعض، عن العلاقة الروسية- اليهودية منذ سنة 1772