الهربس عدوى قاتلة في بعض الأحيان.. طبيب مناعة ينصح بالتوقف عن تقبيل حديثي الولادة

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حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، من عادة تقبيل الأطفال، موضحًا أنها قد تنقل لهم فيروس الهربس.

قال «عقبة» خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه عادةً ما تكون مقاومة الأطفال حديثي الولادة والرُضع للأمراض ضعيفة، لذلك نحذر من التعامل معهم بشكل خاطئ قد ينقل لهم الأمراض مثل التقبيل الذي يسبب لهم الأمراض مثل عدوى الهربس.

أضاف: «فيروس الهربس ينقسم إلى نوعين، أحدهما ينتج عادةً عن طريق احتكاك الجلد»، وعن مضاعفات الهربس فأشار إلى حالة طفل رضيع أُصيب بالهربس بعد تقبيل والده له، وتعرض فيما بعد لمضاعفات تمثلت في الالتهاب السحائي مما أدى للوفاة.

ونصح أشرف عقبة بعدم تقبيل الأطفال حديثي الولادة وحتى إتمام الستة أشهر، في منطقة الوجه بشكل عام، وفي حالة الرغبة في التعبير عن الحب للطفل يمكن تقبيل يديه أو تقبيله فوق الملابس.

تابع: «الهربس عادةً ما يكون مرض بسيط للكبار، لكنه قد يتسبب في مضاعفات كبيرة لحديثي الولادة، لأنه يكون كامن في الخلايا العصبية، وقد يكون قاتل في بعض الأحيان».