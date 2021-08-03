بشرى من «المالية» للموظفين .. مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس

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قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين في أغسطس وسبتمبر خلال العام المالي الجديد 2021 و2022.

وقالت الوزارة إن صرف مرتبات الموظفين في الوزرات والهيئات الحكومية سيتم على 5 أيام خلال الشهر الجاري بهدف منع تجمع الموظفين أمام ماكينات الصراف الآلي طبقا للخطة التي وضعتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وجهة حكومية، يبدأ من يوم الثلاثاء 17 أغسطس في صرف مرتبات 20 وزارة حكومية، وفي يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس، سيتم صرف رواتب موظفين 13 وزارة أخرى في يوم الخميس 19 أغسطس، أما باقي الوزارات والجهات الأخرى سوف يتم صرف مرتباتها في يومي الأحد 22 والاثنين 23 من شهر أغسطس.

ماكينة صرف ATM - صورة أرشيفية

أكدت وزارة المالية في بيان لها أن صرف مرتبات الموظفين في شهر سبتمبر 2021 في 33 وزارة ومؤسسة حكومية تقرر أن يكون يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، بينما صرف مرتبات 20 وزارة حكومية يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر، وصرف مرتبات الموظفين في 13 وزارة حكومية يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر، وباقي الوزارات الحكومية الأخرى تصرف مرتباتهم في يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر.

ناشدت الموظفين أثناء صرف مرتباتهم بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وقالت إن الرواتب متاحة في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد للصرف حسب مواعيد كل وزارة.