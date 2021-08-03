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مياه قنا: تطوير منظومة أجهزة القياس ومتابعة محطات مياه الشرب

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قال المهندس مصطفى جابر، مدير عام إدارة المياه الغير محاسب عليها بقطاع التخطيط، إن شركة مياه قنا تولي اهتمام كبير للحد من فاقد المياه و تحسين مستوى خدمة مياه الشرب حيث قامت شركة حلوان بتوريد عدد (30) جهاز قياس تصرف لاستكمال المنظومة بالشركة.

وأشار جابر إلى أنه بعد تركيب أجهزة القياس الجديدة وربطها بنظام الاسكادا يتم قياس كمية المياه المنتجة بالأجهزة لجميع محطات المياه بالشركة بدقة عالية، وتحديد نسب الفاقد الفني والتجارى.

شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا
شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا

المصرى اليوم

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