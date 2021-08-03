«زي النهاردة».. معركة توشكى بين «النجومي» والجيش المصري 3 أغسطس 1889

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مثلت معركة توشكى بداية النهاية للدولة المهدية في السودان وللمد الكاسح الذي فجّره واحد من أبرز الدعاة الدينيين والسياسيين بتاريخ السودان، وهو محمد أحمد الدنقلي الذي عرف بالمهدي، لكن العمر لم يمهله لتحقيق حلمه بإحكام قبضته على كل ربوع السودان، وخلفه عبدالله التعايشي، وهو من أسوأ الحكام الذين شهدهم السودان، وأكثرهم تخريفا، وكان من أحلامه فتح مكة، فلما لم يستطع قام ببناء قبة فوق قبر المهدى بأم درمان وألزم السودانيين بالحج إليها بدلا من الحج لبيت الله الحرام ثم ارتكب خطأ عمره عندما فكر في غزو مصر وسيّر إليها حملة بقيادة عبدالرحمن النجومي لكى يصبح خليفة على مصر والسودان ثم على كل المسلمين.

وخرج النجومي في مايو ١٨٨٩ في ١٣ ألف محارب لغزو مصر، وعسكر في معتوقة وانتظر الجيش المصري الحملة التي أعياها المسير والعطش، وتوقع الجميع انتصار الجيش المصري ونصح قادة النجومى بالانسحاب ولم يستجب وأصر على التقدم وأرسل الجنرال جرانفيل للنجومى يأمره بالاستسلام ولم يعبأ النجومى بالرسالة ورد على قائد الجيش المصري قائلا: «ندعوك للإسلام ولا تعتمد على قوة جيشك وعتادك فإن الله سينصر عباده المؤمنين»، والتقى الجيشان عند قرية توشكى غرب النيل ودارت معركة حامية «زى النهارده» في ٣ أغسطس ١٨٨٩ ومنى النجومي بهزيمة ثقيلة، وقتل بالمعركة، وانتصر الجيش المصري، لتنتهى أسطورة جيش المهدية، ودولة المهدية.

بقى القول إن اللواء عبدالله النجومى، قائد الحرس الملكى وكبير الياوران بعهد الملك فاروق هو ابن عبدالرحمن النجومى وقد رعته مصر وتعلم بمدارسها وتخرج في مدرستها الحربية.