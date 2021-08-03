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المشدد ١٥ سنة لمتهم وبراءة آخر في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ«أحداث أطفيح»

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المشدد ١٥ سنة لمتهم وبراءة آخر في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ«أحداث أطفيح» المشدد ١٥ سنة لمتهم وبراءة آخر في إعادة إجراءات محاكمتهما بـ«أحداث أطفيح»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة وإلزامه بدفع مبلغ قدره ٣٢٠ ألف جنيه بالتضامن مع المتهمين المحكوم عليهم كما قضت المحكمة ببراءة آخر في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام مركز شرطة أطفيح».

صدر الحكم، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت النيابة قد أحالت المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها «التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها».

المصرى اليوم

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