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لأول مرة.. تطوير 447 جمعية زراعية بقرى المنيا ضمن «حياة كريمة»

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لأول مرة.. تطوير 447 جمعية زراعية بقرى المنيا ضمن «حياة كريمة» لأول مرة.. تطوير 447 جمعية زراعية بقرى المنيا ضمن «حياة كريمة»

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أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إدراج 447 جمعية زراعية داخل قرى، 5 مراكز، بأعمال التطوير، والإحلال والتجديد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأشاد «رضوان» بمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن 90% من المنشآت أصيبت بالعجز وتحتاج إلى إحلال وتجديد، لمرور أكثر من 50 سنة على إنشائها.

من جانبه، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير خمسة مراكز بالكامل بالمحافظة، بإجمالي ١٩٢ قرية وما يقرب من ٨٠٨ توابع، مؤكدا تقديم الخدمات لكل قرية وتابع، ١٤ قطاعا من المشروعات تشمل صرف صحي، مياه شرب، كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها.

المصرى اليوم

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