أخبار عاجلة

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف -
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان" -
"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري -
جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول -
اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية -
"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص -
الملك سلمان يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
الممثلة مروة عيد: وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف -
«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز» -
طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الزائر السري.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ثانيًا على مستوى مستشفيات المملكة

Print
الزائر السري.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ثانيًا على مستوى مستشفيات المملكة الزائر السري.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ثانيًا على مستوى مستشفيات المملكة
يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية لتلبي طموحات متلقي الخدمة

الزائر السري.. مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ثانيًا على مستوى مستشفيات المملكة

نجحت صحة الطائف في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري خلال النصف الأول من عام 2021.

وتفصيلًا، أوضحت صحة الطائف أن مجمع الملك فيصل الطبي حصل على المركز الثاني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة بنسبة92.51، كما حصل برج النساء والولادة على المركز الرابع بنسبة90.93 .

وأكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي أن حصول المجمع على هذه النسبة يأتي تأكيدًا لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة عالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمة في كافة مكونات المجمع.

يذكر أن وزارة الصحة، فعلت الزائر السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف

أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان"

أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان"

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري

جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول

جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول