وفاة عروس مصرية بعد إتمام زفافها بساعة

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صحيفة نشرت تفاصيل الواقعة

توفيت عروس مصرية بعد ساعة من زفافها بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، جنوبي العاصمة القاهرة، حسب صحيفة "اليوم السابع".

وأكدت إحدى صديقاتها أن العروس إسراء شعبان القاضي كانت طالبة في الصف الثالث الثانوي التجاري بمدرسة الواسطى التجارية، مشيرة إلى أنها انتهت من امتحانات الدبلومات الفنية التجارية هذا العام، وانتظرت ظهور النتيجة لعقد القران وإتمام الزفاف.

وتابعت الصديقة: انتظرنا النتيجة لعقد قران وزفاف "إسراء"، والحمد لله نجحت وأتمت فرحها، إلا أنها فارقت الحياة عقب عقد القران.

ولفظت العروس "إسراء" أنفاسها الأخيرة عقب انتهاء حفل زفافها بساعة، حيث شعرت بحالة إعياء، وأصيبت بأزمة قلبية.

وشيّع أهالي قرية ميدوم العروس وهم في حالة من الصدمة والذهول.