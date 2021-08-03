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بالصور.. محافظ الداير يتابع ميدانيًا الحالة المطرية وأعمال الجهات الخدمية

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طالب بمعالجة كل الأضرار وتهيئة الطرق

بالصور.. محافظ الداير يتابع ميدانيًا الحالة المطرية وأعمال الجهات الخدمية

تابع محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، حيث هطلت أمطار غزيرة على محافظة الداير ومراكزها.

ووقف "ابن لبدة" ميدانيًا على خطط الطوارئ، التي تنفذها الجهات المختصة لمواجهة الحالة المطرية التي هطلت بشكل كثيف، على محافظة الداير ومراكزها أمس.

وأكد محافظ محافظة الداير أن أمير منطقة جازان، ونائبه، يتابعان كل التفاصيل، ويطالبان بالعمل على معالجة كل الأضرار، وتهيئة الطرق ومعالجة جميع الملاحظات الحالية، ويتابعان سير أعمال كل الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.

وتابع المحافظ إعادة فتح الطرق والعمل على تهيئتها، وما زالت جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والخدمية في محافظة الداير تواصل أعمالها خلال هطول الأمطار بمتابعة مواقع تصريف الأمطار، وتنظيف الأحياء وصيانة شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها.

ووجّه المحافظ شكره لكل الجهات العاملة بالميدان على حسن الاستعداد، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحالة وقت وقوعها، مشددًا على الاستمرار بالاستعداد بالتزامن مع التنبيهات الصادرة من مركز الأرصاد.

بالصور.. محافظ الداير يتابع ميدانيًا الحالة المطرية وأعمال الجهات الخدمية

بالصور.. محافظ الداير يتابع ميدانيًا الحالة المطرية وأعمال الجهات الخدمية

بالصور.. محافظ الداير يتابع ميدانيًا الحالة المطرية وأعمال الجهات الخدمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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