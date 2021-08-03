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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:39 مساءً
الملك سلمان يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:33 مساءً
الممثلة مروة عيد: وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:33 مساءً
«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز»
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:33 مساءً
طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط
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الاثنين 16 أغسطس 2021 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 02:02 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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