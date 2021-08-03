أخبار عاجلة

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 9 مقيمين سرقوا كيابل من مباني تحت الإنشاء بالطائف -
أمير تبوك يطمئن على صحة "العرجان" -
"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري -
جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول -
اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية -
"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص -
الملك سلمان يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
الممثلة مروة عيد: وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف -
«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز» -
طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

طالبان: نسعى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

آلاف الأفغان يقتحمون طائرة للفرار من البلاد

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة