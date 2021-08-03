عثمان وعبدالمقصود يتفقدان غرفة عمليات الإسعاف والرعاية الصحية في بورسعيد

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تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات هيئة الإسعاف وغرفة عمليات هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة العامة والطوارىء بمحافظة بورسعيد، ضمن فاعليات اليوم الثالث للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (٨٠)، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

حيث استمعا نائب المحافظ ورئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء لشرح تفصيلى عن كيفية وسرعة احتواء الأزمة فور وقوعها داخل غرفة عمليات الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة ببورسعيد وكيفية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك في إطار التعرف على مدى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد بعناصرها البشرية والمادية للتعامل السريع مع أي أزمة قد تحدث.

وأشاد «نائب محافظ بورسعيد» و«رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء» بالتعامل السريع لغرفة عمليات الإسعاف والرعاية الصحية ببورسعيد مع الأزمات وايضا استعدادهما على مدار الساعة لاستقبال أي شكاوى أو أزمات، والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد، وأكد نائب المحافظ على أهمية التدريب العملى المشترك صقر (٨٠)، في صقل مهارات العاملين في مختلف الأجهزة المختصة وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتعاون جميع العناصر المشتركة في التدريب مع القوات المسلحة .

رافقهم خلال الجولة الدكتور مصطفي شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف.