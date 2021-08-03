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برلمانية: المبادرة الرئاسية للكشف عن السيدات قبل الإنجاب خطوة نحو أجيال اصحاء

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برلمانية: المبادرة الرئاسية للكشف عن السيدات قبل الإنجاب خطوة نحو أجيال اصحاء برلمانية: المبادرة الرئاسية للكشف عن السيدات قبل الإنجاب خطوة نحو أجيال اصحاء

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قالت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن إطلاق مبادرة للكشف عن السيدات قبل الإنجاب، يسهم بشكل كبير في توعية السيدات بالتغذية السليمة مما يجعل على انجاب اجيال اصحاء.

وطالبت عبدالحليم، في بيان لها بسرعة اطلاق هذه المبادرة، لكي تجوب انحاء الجمهورية، بمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتوضيح وتوعية البنت التي تريد أن تنجب بأن تستعد وتُجهز نفسها لهذا الأمر صحيًا، لاستكمال جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم حتى تستطيع نقل كل هذه المواد إلى طفلها خلال فترة الحمل.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى انه منذ تولي الرئيس حكم البلاد وهو يحرص دائما على صحة المراة المصرية من خلال حملات التوعية والمبادرات الرئاسية خاصة وانها العمود الفقري للمنزل.

المصرى اليوم

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