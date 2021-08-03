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استمرار أعمال رصف طرق الحي الإماراتي ورصف محيط مبنى المرور الجديد ببورسعيد

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استمرار أعمال رصف طرق الحي الإماراتي ورصف محيط مبنى المرور الجديد ببورسعيد استمرار أعمال رصف طرق الحي الإماراتي ورصف محيط مبنى المرور الجديد ببورسعيد

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تواصل أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

كما أوضح «المحافظ» استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد بما يحقق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، وأكد أن مدخل بورسعيد شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، مؤكدا على حدوث نقلة نوعية في منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية لأحياء بورسعيد.

المصرى اليوم

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