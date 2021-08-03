إقبال سياحي لزيارة معابد الكرنك رغم ارتفاع درجات الحرارة (صور)

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول عدد من الحافلات السياحية، التي تقل عدد كبير من السياح، يتراوح عددهم من 500 إلى 700 سائح قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، في رحلات ما تسمي «برحلات اليوم الواحد»، كما شهد مطار الاقصر، وصول رحلات طيران شارتر قادمة من اسبانيا وعلى متنها 252 سائح اسبانى، رغم ما تشهده المدينة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس وقت الظهيرة، واستمرت اليوم المدينة بمناطقها الاثرية، في استقبال زائريها من جنسيات مختلفة، من البرازيل وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الاثرية.

إقبال سياحى على معابد الكرنك بالأقصر

إقبال سياحى على معابد الكرنك بالأقصر

ومع ارتفاع درجات الحرارة تسابق السياح في ارتداء الملابس التي تحمى من ارتفاع درجات الحرارة، ومنها اغطية الرأس، والطرح بتنوع الأشكال والألوان، وارتداء الملابس القطنية الواسعة، بجانب التواجد اسفل التندات للحماية من أشعة الشمس والتى تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والإمساك بالشماسى ذات الالوان الزاهية، بجانب توفير شركات السياحة المنظمة للرحلات لكميات كبيرة من المياه المعدنية والعصائر لمواجهة الارتفاعات في درجة الحرارة.

إقبال سياحى على معابد الكرنك بالأقصر

ومن جانبه قال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن هذه الفترة تشهد اقبالا جيدا من السياح الوافدين لزيارة مدن البحر الاحمر، والقدوم لزيارة المقاصد الاثرية المختلفة عن طريق رحلات اليوم الواحد، بجانب وصول رحلتان من اسبانيا مباشرة للاقصر تقل 252 سائح اسبانى مما ساعد في عمل حراك في البيع والشراء للمحال التجارية والبازارات لبيع منتجاتها للسياح، موضحاً ان التدفقات السياحية القادمة سيكون لها مردود كبير في الفترة المقبلة لإنعاش الموسم السياحى المقبل وزيادة التدفقات من مختلف الاسواق للمساهمة في تنشيط السياحة ومشاهدة المشروعات السياحية والأثرية العملاقة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية.

إقبال سياحى على معابد الكرنك بالأقصر

واشاد عثمان، بما قامت به وزارة الاثار والسياحة من دعم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيدا من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر على حدة بالإضافة إلى إحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة، ورفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين .