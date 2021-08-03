تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقيد وجدري الأغنام في المنيا

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تحصين 50 ألف رأس ماشية، وأغنام، ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كأحد دعائم الاقتصاد القومي.مؤكدا استمرار الحملات حتي نهاية اغسطس الجاري.

وناشد «عثمان»، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.