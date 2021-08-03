أخبار عاجلة

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري -
جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول -
اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية -
"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص -
خادم الحرمين يوجِّه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
بمشاركة 50 متدربًا  .. انطلاق  دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيان عاجل لوزيري الخارجية والهجرة حول «احتجاز 250 مصريًا في ليبيا منذ يونيو»

Print
بيان عاجل لوزيري الخارجية والهجرة حول «احتجاز 250 مصريًا في ليبيا منذ يونيو» بيان عاجل لوزيري الخارجية والهجرة حول «احتجاز 250 مصريًا في ليبيا منذ يونيو»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن دائرة أبنوب بمحافظة أسيوط ببيان عاجل موجه لوزير الخارجية ووزيرة الهجرة حول القبض على عدد من شباب دائرته في دولة ليبيا واحتجازهم في احد مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين .

و قال «العمدة» في بيانه الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إنه «قام بعض الشباب سعيا لكسب الرزق، بالسفر إلى دولة ليبيا في 5 يونيو 2021، وعددهم ما يقارب 250شخصا منهم فقط 200 شاب من مركز أبنوب، وقامت السلطات الليبية بالقبض عليهم، وايداعهم مركز تجمع الهجرة غير الشرعية«.

وأضاف: «في 21 يونيو نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القنصلية المصرية تواصلت مع مركز تجميع الهجرة غير الشرعية، وتسجيل ارقامهم تمهيدا لترحيلهم، ومنذ هذا التاريخ لا ندري ماذا تم معهم وحتى الآن لم يتم رد صريح من وزاره الخارجيه على هذا الموضوع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الملك سلمان يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

الملك سلمان يوجه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق

الممثلة مروة عيد: وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف

الممثلة مروة عيد: وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف

«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز»

«ممكن تعض».. تحذيرات لسكان حدائق الأهرام من القرود الهاربة وخطة لضبطها بـ«مخدر بالموز»

طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط

طلب إحاطة حول نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات دمياط