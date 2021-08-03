بيان عاجل لوزيري الخارجية والهجرة حول «احتجاز 250 مصريًا في ليبيا منذ يونيو»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن دائرة أبنوب بمحافظة أسيوط ببيان عاجل موجه لوزير الخارجية ووزيرة الهجرة حول القبض على عدد من شباب دائرته في دولة ليبيا واحتجازهم في احد مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين .

و قال «العمدة» في بيانه الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إنه «قام بعض الشباب سعيا لكسب الرزق، بالسفر إلى دولة ليبيا في 5 يونيو 2021، وعددهم ما يقارب 250شخصا منهم فقط 200 شاب من مركز أبنوب، وقامت السلطات الليبية بالقبض عليهم، وايداعهم مركز تجمع الهجرة غير الشرعية«.

وأضاف: «في 21 يونيو نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القنصلية المصرية تواصلت مع مركز تجميع الهجرة غير الشرعية، وتسجيل ارقامهم تمهيدا لترحيلهم، ومنذ هذا التاريخ لا ندري ماذا تم معهم وحتى الآن لم يتم رد صريح من وزاره الخارجيه على هذا الموضوع».