"تعليم الطائف" تُرحّل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية

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شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية (بنين وبنات)، وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة؛ لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، وسط متابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وحرصاً على إتمام عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى كل المدارس قبل بداية العام الدراسي بوقتٍ كاف، حيث سخّرت الإدارة جميع إمكاناتها الآلية والبشرية؛ لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات ووصولها إلى المكاتب والمدارس في فترة وجيزة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من عملية الترحيل تشمل مقررات المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، سيليها بعد ذلك ترحيل مقررات بقية المراحل الدراسية إلى حين اكتمال عملية الترحيل، ووصول جميع المقررات إلى المدارس قبل انطلاقة الدراسة، لتكون بين أيدي الطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية للعام الجديد.

ونوّه "الخديدي" بجهود الإدارات والأقسام ذات العلاقة ومكاتب التعليم التي تعمل على عملية الاستلام والتسليم للمقررات أثناء الإجازة.