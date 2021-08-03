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"الأزيمع" يلتقي قائد القوات البرية السودانية ويستعرضان سير العمليات باليمن

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لقاء يأتي في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة يوم أمس، قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار.

وشهد اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجاء اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم اليمنية الشرعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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