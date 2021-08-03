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"تعليم الأفلاج" يُجهز المدارس لاستقبال العام الدراسي 1443هـ

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"تعليم الأفلاج" يُجهز المدارس لاستقبال العام الدراسي 1443هـ "تعليم الأفلاج" يُجهز المدارس لاستقبال العام الدراسي 1443هـ
بمجموعة من أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني

أنهت إدارة تعليم الأفلاج جاهزية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية بزيارة المدارس والعمل على تفقد الاحتياجات الفنية والتقنية وتجهيزها بأعلى معايير الجودة، لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية جاذبة، كما استلمت عددًا من المشاريع التعليمية الجديدة .

ونفّذت إدارة تعليم الأفلاج خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية، بالإضافة إلى استلام عدد من المباني التعليمية الجديدة التي سينطلق العمل بها مطلع العام الدراسي القادم بتكلفة مالية تجاوزت "40 مليون ريال ."

وفي شأن ذي صلة وضعت الإدارة خططاً تفصيلية وإجراءات احترازية لضمان سلامة الطلبة وخصصت ميزانية مالية من أجل توفير المنظفات ومستلزمات التعقيم المستمر وأجهزة قياس الحرارة والكمامات وغيرها، كما كثفت حملاتها التثقيفية والتوعوية لمواجهة جائحة كورونا بالمبادرة بأخذ لقاح كورونا والتقيد بالاشتراطات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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