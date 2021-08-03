أخبار عاجلة

"غرفة المخواة" تناقش تكثيف الحملات الإعلامية لتثقيف المجتمع بخطورة التستر التجاري -
جمال "الشفاء" يشوهه الباعة الجائلة والمواشي والدبابات والتباهي بالخيول -
اللقاء شهد مشاركة "بيريرا" لأول مرة .. الهلال يتعادل مع الدرعية -
"الجدعان" يلتقي رجال الأعمال ومسؤولين في القطاع الخاص -
خادم الحرمين يوجِّه بالوقوف إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق -
فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها -
أكاديمية "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في المرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات -
"سلام" يبدأ التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الرابعة -
"الأمن الدولي على المحك".. الاتحاد الأوروبي يجتمع غدًا لبحث الوضع في أفغانستان -
بمشاركة 50 متدربًا  .. انطلاق  دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً

Print
مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً
ثمّن الجهود الحاسمة في نصرة الحق الكويتي وتكريس الشرعية الدولية

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً

أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.

وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء

"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء

"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء

"تمرَّن كرائد فضاء".. مبادرة تُطلقها الهيئة السعودية للفضاء

السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية

السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية

السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية

السعودية تؤمن أن تقدم أفغانستان مرهون باحتضان الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية