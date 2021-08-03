6 ظواهر فلكية تزين السماء خلال شهر أغسطس

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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيو فيزيقية، تفاصيل الظواهر الفلكية التي تحل خلال شهر أغسطس الجاري.

قال «القاضي» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إن الظواهر الفلكية لم تنتشر فقط خلال شهر أغسطس، بل إنها تنتشر خلال فصل الصيف بشكل عام لأكثر من سبب، تشمل عدم وجود سحب أو غيوم مما يجعل السماء صافية على مدار اليوم، بالإضافة إلى طول فترة الليل خلال فصل الصيف مما يسمح للناس بمتابعة الظواهر بشكل أكبر، فضلًا عن الإجازات الدراسية التي تتيح فرصة للاستمتاع بالظواهر الفلكية.

أوضح: «بعض الظواهر مثل خسوف القمر وكسوف الشمس، لن نستطيع رؤيتها في مصر خلال العام الجاري، ولكن هناك عدة ظواهر فلكية أخرى خلال شهر أغسطس الجاري».

وأشار إلى أن ظواهر شهر أغسطس تشمل 4 اقترانات، وهم اقتران القمر مع المريخ يوم 10 أغسطس، والقمر مع الزهر يوم 11 أغسطس، والعطارد والمريخ يوم 19 أغسطس.

وأضف أننا شهدنا أمس ظاهرة تقابل بين زحل والشمس بمعنى أن زحل أشرق بعد غروب الشمس ويستمر في إشراقه حتى فجر اليوم التالي، وهي الظاهرة التي ستتكرر يوم 20 من الشهر الجاري لكن مع كوكب المشترى.

تابع: «أما يوم 12 و13 أغسطس فسيشهدا ظاهرة زخات شهب البرشاويات بمعدل 60 شهاب في الساعة، وهي عبارة عن احتراق الشهب واختراقها للغلاف الجوي مما يؤدي لاحتراقها، واثناء هذه العملية نرى جسم لامع ومضيء يسقط، ولأنهم أكثر من 60 شهاب سيبدو المنظر كالمطر المضيء»، لافتًا إلى أن الشهب تكون بحجم حبيبات الرمل وليس لها أي تأثير سلبي على الأرض.