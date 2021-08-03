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الرئيس الإيراني : الوضع المعيشي للمواطنين ليس جيدا

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الرئيس الإيراني المنتخب: الوضع المعيشي للمواطنين ليس جيدا الرئيس الإيراني : الوضع المعيشي للمواطنين ليس جيدا

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قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أينما تم التغافل عن نصائح المرشد الأعلى والخط الثوري تعرضنا للمشاكل، جاء خلال ذكل خلال حفل تنصيبه رئيسا للبلاد، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة بثت اليأس بين أعداء إيران وجسدت سلطة الشعب.

وأضاف الوضع المعيشي للمواطنين ليس جيدا، ومن الضروري إيجاد حلول للأزمات والمشكلات الاقتصادية، وكلما تضرر الوضع المعيشي، فإن ثقة المواطنين بالحكومة أيضا متضررة، والحكومة الجديدة ستعمل على تغيير الوضع بناء على رؤية المرشد.

وتابع: سنعمل على رفع العقوبات عن إيران لكننا لا نربط الملفات الاقتصادية بالعقوبات، مشيرا إلى أن الصعوبات المعيشية والاقتصادية وجائحة كورونا ومشكلات المياه والخدمات هي من أبرز التحديات التي تواجه بلاده.

من جانبه قال المرشد الإيراني على خامنئي، إن انتقال السلطة في إيران يتم بسلاسة ويعبر عن تنوع التيارات السياسية وحرية الرأي في إيران«.

ودعا خامنئي الجديدة إلى مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، ومعالجة الملفات الاقتصادية، وأضاف أن الأعداء يعملون بجد ومن خلال الحرب النفسية لتحويل الرأي العام في مختلف الدول وخاصة في إيران ولو استطاعوا تحقيق ذلك سوف يبسطون سلطتهم على الشعب.

المصرى اليوم

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