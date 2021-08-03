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و6 دول عربية تعترض على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي منح إسرئيل صفة «مراقب»

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مصر و6 دول عربية تعترض على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي منح إسرئيل صفة «مراقب» و6 دول عربية تعترض على قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي منح إسرئيل صفة «مراقب»

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وجهت سفارات والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا المندوبيات الدائمة لدي الاتحاد الافريقي في أديس ابابا مذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فقي تؤكد فيها اعتراضها على قرار قبول اسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي .

وقالت السفارات السبع في مذكرتها «بالإشارة إلى بيان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الصادر بتاريخ 22 يوليو 2021 والمتعلق بلقاءه مع سفير اسرائيل لدي اثيوبيا واستلام وثائق إعتماده، وتود السفارات المذكورة اعلاه إخطار المفوضية الموقرة برفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الافريقي على أعلي مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات اسرائيل بكافة اشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمة ومثله ومقرراته .

وأعربت السفارات السبع على ان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لم ينظر في الطلب الاسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقا للمبادئ والاهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وأراء وانشغالات الدول الاعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدي الاتحاد الافريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليو 2005 وهو ما يمثل تجاوزا اجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطتة التقديرية .

وأكدت السفارات السبع اعتراضها رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لوثائق اعتماد سفير اسرائيل وتطلب من رئيس المفوضية ادراج هذه المسأله على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب .

وأشارت المذكرة إلى المواقف الافريقية الثابته والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبة مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة والتي عقدت في بيروت مارس 2002، بالاضافة إلى المقررات والاعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة .

واكدت سفارات الاردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة .

وعلمت المصري اليوم «أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي في شهر اكتوبر المقبل، ورجحت مصادر دبلوماسية افريقية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا أن يتم خلال الاجتماع مناقشة المذكرة التي تقدمت بها السفارات السبع بشأن الاعتراض على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بمنح اسرائيل صفة مراقب في الاتحاد .

المصرى اليوم

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