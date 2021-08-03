النقابة تطالب جامعة القاهرة بإلغاء التعاقد مع سلسلة صيدليات: مخالف للقانون

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خاطبت النقابة العامة للصيادلة، الثلاثاء، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لمطالبته بإلغاء اتفاق الجامعة مع سلسلة صيدليات تسمى «كير»، والذى تضمن صرف فروع صيدليات هذه السلسلة الأدوية لكل العاملين بجامعة القاهرة، بخصم يصل إلى 20 %، مع خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، لمخالفته للقانون.

وأوضحت النقابة في خطابها ان الاتفاق مخالف للقانون وعلى الجامعة مراجعته وإلغائه وذلك لأن الجهة التي اتفقت جامعة القاهرة، كيان غير قانوني ولا يسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وكذا قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، وقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970، بشأن اللائحة الداخلية للنقابة بوجود هذه الكيانات حيث لا يسمح القانون لأي جهة أو شخص أن يكون له أكثر من صيدليتين.

وأضاف خطاب النقابة: «تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ ضد سلسلة صيدليات»كير«إلى النائب العام، كونها كيان غير قانوني ويرتكب مخالفات جسيمة للقانون، وذلك تحت رقم 24052، يوم 7 يونيو الماضي، وتحقق النيابة العامة في الاتهامات الموجهة ضد هذه السلسلة بمقر نيابة مصر الجديدة الجزئية».

وتابع الخطاب: «كما أن اتفاق جامعة القاهرة، على قيام السلسلة بتقديم خصومات على أسعار الأدوية المنصرفة تصل بعضها إلى 20% يعد مخالفة جسيمة للقانون للآتي:

أ‌- الأدوية من السلع التي تخضع للتسعيرة الجبرية ولا يجوز مخالفة هذه التسعيرة

ب‌- بيع الأدوية بالزيادة أو النقصان يؤدي إلى المضاربة والتزاحم بين الصيادلة وهو ما يخالف لائحة أداب مهنة الصيدلة الواردة باللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 مادة 3 التي تنص على أنه «على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أي كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماما بالأسعار المحددة».

وأكدت نقابة الصيادلة في خطابها ان جامعة القاهرة، مؤسسة عريقة بكيانها ورجالها العلماء في كل المجالات، ولا يليق بها أن تكون طرفا في اتفاق مخالف للقانون ويشجع كيانات غير قانونية على انتهاك القوانين، كما أن هذا الاتفاق يدخل الجامعة في صراعات ونزاعات قانونية ومجتمعية تأخذ من هيبة الجامعة ووقارها، لذلك نرجو بعد مراجعة هذا الاتفاق والتأكد من مخالفته للقانون اتخاذ اللازم لإلغائه«.